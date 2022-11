Holanda vence Catar e se classifica para oitavas na Copa

Nesta terça-feira (29), acabou a Copa do Mundo para os anfitriões. O Catar saiu do Mundial sem vencer uma disputa sequer e marcando apenas um gol. Foi a pior campanha de um anfitrião em Copas. Por outro lado, a Holanda fez o que era esperado e conseguiu a classificação em primeiro lugar da chave.

Os holandeses aguardam o adversário que será será definido às 16h, durante as partidas entre Inglaterra x País de Gales e Irã x Estados Unidos. O Grupo B está enrolado e há chances de qualquer uma das seleções ficar em segundo lugar, dependendo de combinações de resultados.

O meia Gakpo comemora mais um gol e chega ao terceiro marcado na Copa do Mundo

Os gols foram marcados aos 25 minutos, quando Gakpo recebeu na intermediária, tabelou com Klassen e, quando a bola voltou, o atacante bateu de primeira no lado direito do goleiro Barsham, estufando a rede. Foi o terceiro gol do camisa 8 na Copa do Mundo.

O Catar chegou a incomodar um pouco os holandeses, mas na volta do intervalo, os holandeses precisaram de apenas três minutos para marcar o segundo gol. Memphis recebeu lançamento dentro da área, chutou em direção ao gol e viu o goleiro Barsham defender o forte chute. De Jong aproveitou o rebote para se jogar na bola e empurrar para o fundo do gol.

Já aos 22, Berghuis marcou o que seria o terceiro gol holandês, mas foi anulado por conta de um toque de mão de Gakpo. Os holandeses ficaram administrando o resultado e os cataris não conseguiram assustar o goleiro Noppert. A partida terminou 2 a 0 e garantiu a classificação da Holanda para as oitavas de final.

O próximo duelo da Holanda será no sábado (3), às 12h (horário de Brasília), no Khalifa Stadium. O adversário sai dos confrontos entre Irã x Estados Unidos ou País de Gales x Inglaterra.