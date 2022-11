Historiador cita peixes e óleo de baleia no crescimento de Niterói

Saulo Andrade

Cidade fundada por nativos indígenas, em Niterói, Arariboia (ou Martim Afonso de Sousa) ganhou, de Mém de sá, as sesmarias, em 1573, por conta de sua ajuda aos portugueses, na reconquista do território, combatendo tamoios e aos franceses, de 1555 a 1567.

José de Anchieta chegou ao Brasil, em 13 de julho de 1553, com a missão de catequizar os índios, com o Governador Geral, Duarte da Costa, com quem se aliou, contra os franceses, junto aos indígenas e a Mém de Sá.

Especialista em História de Niterói, o historiador Marcos Varella conta que, quando Anchieta cita a “Fazenda do Saco”, em Piratininga, ele analisava a salgagem dos peixes, num determinado período do século 16.

“Foi naqueles tempos que a cidade começou a crescer. De aldeamento nativo, Arariboia ganhou a primeira sesmaria, que vai do Maruí à ponta do Mutungabo – ou Gravatá -, até o Gragoatá. Depois, adquire a outra parte, porque trocou com os portugueses uma parte que os índios temiminós (tribo de Arariboia) tinham, no Centro do Rio de Janeiro, por essas terras, adquirindo o território, que vai de Gragoatá até Piratininga”, relata Varella.

Na avaliação do historiador, aquele é o “diálogo maior”, em relação ao que “poucas pessoas” contam. Sobre isso, o professor César Augusto Ornellas cita a questão da salgagem de peixe por Anchieta, feita para abastecer os colégios jesuíticos e os colonos.

“Eles vinham para cá e voltavam a Portugal. Arariboia ganha os territórios em 1573 e morre, em 1589. Depois disso, houve uma epidemia gigante entre os nativos, o que deteriorou as próprias condições de vida deles. Muitos morreram. Eles lotearam o território para os portugueses, que iniciam o povoamento de Niterói”, destaca Varella, que acrescenta o fato com uma outra curiosidade: o francês Martins Paris ganhou terras onde é, hoje, o Morro do Cavalão.

Segundo o historiador, outras pessoas também tinham terra naquele território. O povoamento se devia ao monopólio de óleo de baleia, da família Brás de Pina, da Armação de Baleias, onde é, hoje, a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha, na Ponta d`Areia.

“Lá era a Armação de Baleias do Rio de Janeiro. Isso levou muitos escravos àquela região e à ocupação, porque o óleo de baleia iluminava a cidade e era caríssimo. Também servia como argamassa: misturado a barro, é como um “cimentcola”. As construções eram feitas dessa forma, à época”, concluiu Varella.

***

Na foto de destaque, que ilustra a matéria, a santa do Colégio Salesianos, em Santa Rosa, em 1906. Autor desconhecido.