História do Cristo Redentor continua entre os livros mais vendidos

Foto: Rodrigo Alvarez, o autor

Sabemos que a história da construção do Cristo Redentor, monumento mais importante do Brasil e símbolo do Rio de Janeiro é uma complicada odisseia. No entanto, os desafios enfrentados foram muito maiores do que poderíamos supor.

A estátua foi estudada milimetricamente pelo jornalista Rodrigo Alvares que transformou num livro que há meses está entre os mais vendidos. O texto é leve, informal, texto de jornal. E o título do livro é longo porque merece: “Redentor: A biografia do Cristo de braços abertos, ilustre morador do Corcovado, orgulho do Brasil, maravilha do mundo”.

Leitura de fim de semana. Cativante, cheia e curiosidades. o monumento mais conhecido do Brasil, que completou 90 anos no ano passado.

No livro, Rodrigo Alvarez, autor dos best-sellers “Aparecida” e “Maria”, traz uma deliciosa narrativa baseada em pesquisa inédita sobre a história do famoso Cristo que está de “braços abertos sobre a Guanabara” e que foi escolhido como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. É a primeira biografia completa do monumento inaugurado em 1931. Alvarez desfaz mitos e revela detalhes jamais divulgados de histórias como:

As primeiras expedições à montanha corcunda, ponto estratégico já na época de dom Pedro I e local de refúgio para ex-escravos;

A batalha dos católicos contra os ateus da República Velha para conseguir um pedacinho de terra para seu Cristo;

Os detalhes da criação da obra de arte em estilo art déco, numa incrível parceria entre um francês e um brasileiro;

Os cinquenta anos de abandono, malandragem e violência; e a entrada do Redentor na cultura popular brasileira;

O Cristo proibido no carnaval de Joãosinho Trinta.