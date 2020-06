Hemorio revela aumento no número de pessoas com anticorpos contra a covid-19 na população

O Hemorio, hemocentro coordenador do Rio de Janeiro que faz parte da Secretaria de Estado de Saúde, liberou neste sábado resultados preliminares de uma pesquisa inédita que aponta crescimento na presença de anticorpos entre a população. Os dados, analisados em parceria com pesquisadores da SES, UERJ, UFRJ e Fiocruz, indicam que 28% dos doadores de sangue que estiveram no instituto nas últimas duas semanas já desenvolveram anticorpos contra a covid-19. A taxa era de apenas 4% nas primeiras semanas de abril.

O estudo, que já contou com 7.286 pessoas, continua sendo realizado e tem como objetivo mapear o índice de pessoas infectadas e com anticorpos no estado. Diretor do Hemorio, Luiz Amorim considera os dados importantes para um mapeamento da evolução da covid-19 e afirma que os testes seguirão até o final da pandemia.

– Os doadores de sangue podem ser considerados uma população-sentinela, que nos possibilita acompanhar a curva da doença. Surpreendentemente, um número considerável de doadores já possui anticorpos contra o novo coronavírus, o que pode refletir a realidade da população em geral – pontuou Amorim.

A expectativa é que, até o final de julho, mais 3 mil pessoas participem da pesquisa, que escolhe pessoas aleatórias que vão ao Hemorio, instituto responsável por abastecer com sangue as principais emergências, maternidades e unidades de saúde.

O posto de coleta central (R. Frei Caneca, 8 – Centro) funciona todos os dias, incluindo feriados, de 7h às 18h. Para mais informações, siga o @hemorio nas redes.