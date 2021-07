Hello Kitty e Vinte Vinte anos engrossam lista de ‘caciques’ do tráfico mortos em SG

Na manhã desta sexta-feira (16), os traficantes Rayane Nazareth Cardoso da Silveira, a Hello Kitty, e Alessandro Luiz Vieira de Moura, o Vinte Anos, morreram em confronto com a polícia. Com isso, eles entram para a lista de “grandes chefes” do tráfico de drogas, na cidade de São Gonçalo, que “saíram de cena”, nos últimos anos.

Em 25 de abril de 2019, o traficante Schumaker Antonácio do Rosário, o Piloto, foi morto em meio a uma cisão no Comando Vermelho. O mandante do crime foi seu ex-aliado, Thomas Jayson Gomes Vieira, então conhecido como 2N. Este último teria ficado sabendo de um suposto plano de Piloto e António Ilário Ferreira, o Rabicó, para executá-lo.

Schumaker foi morto durante uma reunião, no Complexo do Salgueiro. Após o crime, 2N fugiu da região e se aliou ao Terceiro Comando Puro (TCP). O corpo de Piloto e outros três aliados foi encontrado, pouco menos de uma semana depois, carbonizado, dentro de um carro, em um terreno baldio na Comunidade de Balança, em Itaoca, ainda dentro do Complexo do Salgueiro. A própria mãe do criminoso indicou a policiais de DH de Niterói o local.

Meses depois, em 26 de novembro, 3N foi morto em confronto com policiais militares e agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, em Itaboraí. A troca de tiros aconteceu na localidade de Vila Verde. O criminoso morreu ao enfrentar os agentes, que realizaram operação no local após descobrir o esconderijo do traficante. Outros cinco comparsas também morreram durante o tiroteio com os agentes.

Cabe ressaltar que todos eram, ou foram durante algum tempo, subordinados a Rabicó, que é o “cérebro” do Comando Vermelho, na cidade de São Gonçalo. Rabicó foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Em 2019, foi solto por decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Mello concedeu uma liminar permitindo que o criminoso pudesse aguardar em liberdade o julgamento do recurso do último processo que o mantinha preso.