Hello Kitty e Vinte Anos são mortos em operação policial

Operação policial, realizada na manhã desta sexta-feira (16), em comunidades do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, acordou moradores da região ao som de tiros. A Polícia Civil confirmou que os traficantes Rayane Nazareth Cardoso da Silveira, a Hello Kitty, e Alessandro Luiz Vieira de Moura, o Vinte Anos, morreram em confronto com os agentes. Eles estão entre os criminosos mais procurados da região.

De acordo com relatos iniciais, militares do 7º BPM (São Gonçalo), em conjunto com policiais civis da 72ª DP (São Gonçalo) teriam ido à região de Itaoca, dentro do Complexo, para averiguar denúncia de um suposto sequestro, com reféns em cativeiro. No local, os agentes teriam encontrado os criminosos e sido recebdios a tiros. Os policiais revidaram, dando início ao confronto.

Equipes da elite da PM prestaram apoio à operação – Foto: Marcelo Feitosa

Durante o tiroteio, Hello Kitty e Vinte Anos, além de outros dois criminosos, ainda não identificados, teriam sido baleados e acabaram morrendo no local. Durante a ocorrência, pelo menos dois fuzis e duas pistolas, usados pelos bandidos, teriam sido apreendidas. Um veículo blindado da Polícia Militar prestou apoio á ação. Desde as primeiras horas da manhã, moradores da localidade relataram os tiroteios, por meio da internet.

Equipes da elite da PM prestaram apoio à operação – Foto: Marcelo Feitosa

Hello Kitty e Vinte Anos eram da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA) e tinham o controle sobre o tráfico de drogas na região da Nova Grécia, em São Gonçalo. De acordo com informações contidas em dados de investigações, eles se aliaram ao Comando Vermelho (CV), de Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, em troca de “proteção”. Os criminosos estavam escondidos no Salgueiro há alguns meses.