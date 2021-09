Helicóptero sequestrado para resgate de bandidos faz pouso em Niterói

Um helicóptero é sequestrado. O piloto, forçado a seguir para uma unidade prisional, simula uma queda a fim de persuadir os criminosos e consegue pousar em segurança. Parece roteiro de cinema, mas aconteceu de verdade, nesse domingo, em um trajeto que começou em Angra dos Reis, na Costa Verde do Estado, e terminou em Niterói, na Região Metropolitana.

O experiente piloto Adonis Lopes, que é da Polícia Civil fluminense, foi contratado para fazer um voo da capital até Angra, com previsão de volta para esta segunda-feira (20), em substituição a um colega, que se sentiu mal. Contudo, o retorno foi antecipado para o domingo. À polícia, o comandante da aeronave afirmou que desconfiou da movimentação dos dois passageiros.

Já em pleno voo, o piloto foi rendido pela dupla, armada. Os criminosos ordenaram que Adonis fizesse um pouco no Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ainda não se sabe quais seriam as motivações dos sequestradores. A possibilidade mais provável é resgate de criminosos presos. É importante ressaltar que a unidade prisional fica ao lado do 14º BPM (Bangu).

Ao se aproximar do complexo penitenciário, o comandante do helicóptero simulou uma queda e transmitiu um código de emergência. Além disso, o sobrevoo sobre o batalhão chamou atenção dos policiais militares. Ainda de acordo com a polícia, houve momentos de luta corporal entre o piloto e os sequestradores, durante o voo.

No entanto, após a troca de agressões, o comandante conseguiu persuadir os criminosos para que o deixassem conduzir a aeronave, já que havia risco de queda. Adonis retomou a estabilidade do helicóptero e consgeuiu pousar no Grupamento Aeromóvel (GAM), que fica no Centro de Niterói. Anets disso, os bandidos pularam da aeronave em uma área de mata e fugiram.

Polícia Civil investiga caso

A Polícia Civil já abriu inquérito para investigar o caso. O próximo passo será coletar depoimentos e outras pistas que esclareçam a motivação dos criminosos. Um dos documentos que deve ser anexado ao procedimento é a lista de passageiros. O trabalho está sendo conduzido pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO). Por meio de nota, a corporação deu detalhes dos procedimentos que serão tomados.

