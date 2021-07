Helicóptero dos Bombeiros resgata surfista ferido em Saquarema

Uma aeronave do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para auxiliar no resgate de um surfista de 17 anos, no último sábado (10), na praia de Jaconé, em Saquarema. De acordo com relatos, o surfista se feriu ao tentar finalizar uma manobra. Ele estava em uma área de água rasa quando se desequilibrou e caiu, batendo o pescoço em um banco de areia.

O jovem conseguiu sair da água, mas, em seguida, deixou de sentir os movimentos dos braços e das pernas. Os bombeiros foram acionados e o surfista precisou ser encaminhado de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo.

De acordo com informações do hospital, o estado de saúde do jovem surfista é considerado estável.