Helicóptero dos Bombeiros resgata aventureira após queda durante trilha na Pedra do Elefante

Na manhã deste domingo (11), Bombeiros da Base de Itaipuaçu e do Destacamento de Itaipu foram acionados para realizar o resgate da aventureira Adriana de Souza Mattos, de 52 anos, após ter sofrido uma queda enquanto percorria a trilha de acesso à Pedra do Elefante, na Serra da Tiririca. A operação de resgate contou com o apoio do Grupamento de Operações Aéreas (GOA).

De acordo com informações dos Bombeiros, Adriana perdeu o equilíbrio após escorregar devido ao solo úmido da trilha. Na queda, a aventureira sofreu uma fratura no tornozelo e precisou ser socorrida de helicóptero. A aeronave conduziu a vítima para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, São Gonçalo.

De acordo com informações do HEAT, Adriana encontra-se em tratamento no Centro de Trauma da unidade e seu estado de saúde é estável.