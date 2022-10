Helicóptero cai na Lagoa Rodrigo de Freitas

Cinco pessoas ficaram feridas, na tarde deste sábado (22), após um helicóptero cair na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítimas foram socorridas, a princípio sem gravidade, a undiades de saúde da região.

De acordo com relatos iniciais, a aeronave decolou de Jacarepaguá, na Zona Oeste, para um voo panorâmico. O helicóptero levava uma família de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, que está no Rio de Janeiro para a celebração de um casamento.

A queda na Lagoa teria acontecido após a aeronave se chocar com uma ave. Testemunhas relataram terem visto o helicóptero em “parafuso” antes de de cair no corpo d’água. Lanchas que apoiavam uma competição de esportes aquáticos prestaram o primeiro atendimento.