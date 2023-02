HBO já instalou um “começar de novo” na escalação da sua novela

Por Flávio Ricco

A HBO Max está às voltas com um trabalho de “engenharia” para definir ou redefinir o elenco de “Beleza Fatal”, sua primeira novela aqui no Brasil.

Devido ao processo de fusão entre Warner e Discovery, que levou um pouco mais tempo que o desejado, todo o planejamento que existia, agora será refeito. E entre as principais questões, saber se será possível contar com a maioria daqueles atores e atrizes que já tinham as suas escalações acertadas.

Em se tratando do Antonio Fagundes, por causa de outros compromissos assumidos, já se sabe que não. Está fora.

Mas quanto a Alice Wegmann, também entre os principais, as perspectivas são muito boas, porque apesar do compromisso com a segunda temporada de “Justiça” no Globoplay, é um desejo dela também fazer este trabalho da HBO.

E assim está acontecendo com um a um dos casos.

A única certeza, por enquanto, a que sempre foi e continua confirmada, é a participação de Camila Pitanga. Nada se alterou quanto ao seu compromisso.

TV Tudo

Bagunça

Esses movimentos no streaming mexeram também com a produção de “Rensga Hits!”.

Muitos atores do elenco estavam comprometidos com a gravação da segunda temporada para este ano, mas, até agora, a falta de informações é completa. Ninguém sabe quando e se vai mesmo sair. A maioria está debandando.

Deborah Secco interpreta Marlene

Ponto em questão

A cogitada volta do “Programa Livre” é um assunto que ainda depende de várias confirmações.

A primeira é ter um nome ideal para a sua apresentação, daí o interesse em gravar vários pilotos. Outra é o departamento comercial assegurar que vende, para só depois buscar a aprovação do dono.

Complicado

O que todo mercado deseja é que o SBT, o mais rapidamente possível, venha a readquirir a mesma vontade de fazer televisão que teve no passado.

Mas como principal empecilho é que hoje, na hora de querer fazer, o “não” sempre é colocado na frente do “sim”.

Por exemplo

Ontem houve um esvaziamento no seu departamento de esportes. Mais uma vez, as “planilhas” foram colocadas na frente de “querer fazer”.

E o lamentável é que em meio às tantas demissões, até o diretor Luciano Callegari Filho, profissional dedicado e de valor, foi atingido.

Tabelinha

Autora de “Vai na Fé”, da Globo, Rosane Svartman sabe da importância de desenvolver bons “ganchos”, ao final de cada capítulo, para assegurar o retorno do público. E tem sido assim.

Outra boa jogada, permitir que personagens do passado contracenem com os atuais, como aconteceu recentemente com José Loreto e Jê Soares.

Cópia culinária

Desde sua estreia nas tardes de domingo, o programa “Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua” tem sido alvo de críticas, por causa dos seus “ingredientes”, que remetem a atrações de Band e do SBT.

Ainda que a Globo se calce muito bem sobre os direitos de exibição, bem que poderiam ter inventado alguma coisa um pouco diferente.

Empreendedores

Malu Falangola e Edu Porto, atores da série “Reis”, na Record, também estão ativando o lado empreendedor.

Enquanto ela investe em uma marca de roupas, ele se desdobra como dono de um “japa”, entre sushi e sashimi, e de um espaço de festas.

Procura-se

A Globo avalia diversos nomes para ocupar as vagas de Fábio Porchat e Emicida no “Papo de Segunda”, do canal GNT, este ano.

Atores e figuras da TV aberta estão no radar. João Vicente de Castro e Francisco Bosco seguem no programa.

Forçação

Ontem aqui se falou das chamadas do futebol da Globo na voz, ou falta dela, feitas pelo Galvão Bueno.

Nessa do Mundial de Clubes, do jogo de hoje, qual a necessidade dele salientar que a narração é do “meu amigo” Luís Roberto?

Trânsito livre

As portas da dramaturgia da Globo continuam muito abertas para a apresentadora Rafa Kalimann. O lamentável episódio envolvendo a Globo e o sindicato dos atores no Rio, que culminou no cancelamento de cenas para “Vai na Fé”, em nada prejudicou a moça, porque todo o erro foi da própria emissora.

Assim que ela, Rafa, estiver com tudo em dia, haverá novas oportunidades.

Bate – Rebate

· Jornalista Cláudio Dantas é o novo integrante de “Pingos nos is” da TV Jovem Pan.

· É meio primário, mas diante do que anda acontecendo, não custa repetir: replay, no futebol, nunca quando a bola está em jogo. Por favor.

· Terminam amanhã as filmagens de “Chama a Bebel” em Porto Alegre…

· … Em seu elenco, nomes como os de Larissa Maciel e Marcos Breda, Pedro Mota e Flor Gil. Lançamento ainda este ano.

· Nesta terça-feira, o BandNews TV vai cobrir o Discurso sobre o Estado da União…

· … O presidente Joe Biden fará um balanço do seu mandato e das expectativas para este ano em uma sessão no Congresso dos Estados Unidos…

· … Um trabalho que deve se estender por todo o dia, inclusive ouvindo autoridades e diversos especialistas.

· Conforme combinado, Henrique Fogaça ficará ausente apenas das gravações do “MasterChef” – Amadores…

· … O chef tem presença confirmada nas duas temporadas seguintes: Profissionais e Mais.

C´est fini

A partir de abril, Jackson Antunes volta com o vilão Galo na última temporada da novela “Todas as Flores” no Globoplay. O ator também foi confirmado no elenco de “Poliana – O Filme”, como intérprete de Salviano.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!