Hamilton testa novo carro da Mercedes para 2022

Retornando a pintura cinza, a Mercedes lançou o carro W13 para a próxima temporada da Fórmula 1, e passou no teste do heptacampeão Lewis Hamilton, nesta sexta-feira (18). O britânico acelerou, mesmo debaixo de chuva, no circuito de Silverstone, na Inglaterra.

Segundo Hamilton, o novo modelo “parece impressionante, como sempre”. A montadora alemã voltou a pintura cinza, depois de competir com um carro preto em 2021. O modelo do ano anterior foi motivado pelos protestos antirracistas do piloto britânico.

Nas redes sociais, a Mercedes divulgou um vídeo de Hamilton acelerando na reta de Silverstone.

.@LewisHamilton back at the wheel of an @F1 car just feels right. 🙏 pic.twitter.com/08ydvKwxNf — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022 “Lewis Hamilton de volta a um carro de F1 parece certo” – afirmou.

A afirmação é em referência ao “desaparecimento” de Hamilton no final de 2021. Logo depois de perder o título mundial para o holandês Max Vertappen, da Red Bull, o piloto britânico se resguardou das redes sociais, e não se teve notícias. Por isso, rumores de um possível aposentadoria começaram a surgir, porém foi desmentido por Hamilton, que vai brigar pelo octacampeonato da categoria do automobilismo.