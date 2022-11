Há cinco meses, Richarlison pedia pelas redes sociais urgência para encontrar Dom Phillips

Muito antes de Richarlison marcar os dois gols contra a Sérvia na estreia da Copa do Mundo e garantir a vitória brasileira na tarde de hoje (24), o camisa 9 da Seleção Brasileira se pronunciou em junho deste ano nas redes sociais e cobrou urgência às autoridades para solucionar o desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e o brasileiro indigenista Bruno Pereira, mortos durante uma viagem pelo Vale do Javari, segunda maior terra indígena do Brasil, no extremo-oeste do Amazonas.

A postagem foi lembrada hoje (24) pelo cunhado de Dom, Marcus Sampaio, irmão de Alessandra, nas redes sociais após a vitória do Brasil.

“Sempre fui seu fã Richarlison, não somente por hoje (24) e por ter respeitado tanto o time que amo, mas pelo ser humano que você é fora das quatro linhas. Sempre com um coração gigante e antenado a situações do dia a dia, no qual a pessoa pública se faz presente com seu carinho e muitas vezes solidariedade. Você é fera! Gratidão pelo seu apoio na hora em que nossa família precisou da sua voz e desejamos cada vez mais sucesso”, finalizou em texto publicada na rede social.