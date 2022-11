Há 449 anos, Arariboia fundava Niterói

Nesta terça-feira (22), a cidade de Niterói completa 449 anos de sua fundação. Para celebrar a data, nada melhor do que relembrar a história daquele que foi o primeiro a ocupar de forma permanente as terras da então aldeia de São Lourenço dos Índios, que hoje formam a “cidade sorriso”: o indígena Arariboia.

O líder, que teve papel fundamental na batalha entre portugueses, apoiados por sua tribo, os temiminós, e franceses, ajudados pelos indígenas tamoios, tem sua história contada no livro “Arariboia: O indígena que mudou a história do Brasil”, do escritor e jornalista Rafael Freitas da Silva. Em entrevista ao jornal A TRIBUNA, o autor afirma que a obra é uma continuação de outro livro seu: “O Rio antes do Rio”.

Arariboia permanece vigilante, em monumento que o imortalizou na praça que leva seu nome

“Esse primeiro livro é revelador quanto ao apagamento das heranças dos povos originários de Rio de Janeiro, que vão se miscigenar com aqueles que vieram ao longo dos séculos e hoje formam a nossa população. Até o Século XVIII se falava a língua tupi, que ajudou a formar o português brasileiro. Tem um capítulo especialmente sobre as aldeias de Niterói. Quando lancei, nas palestras, as pessoas me perguntavam sobre Arariboia”, disse.

Ao ser perguntado sobre o líder indígena, o autor reparou que sabia pouco sobre a história de Arariboia. Segundo Freitas, não existia um estudo profundo sobre o tema. O Arariboia era tratado como um personagem secundário, com a figura central do Estácio de Sá. Após as batalhas contra os franceses e tamoios, o indígena sobreviveu e conseguiu desfrutar da paz do Rio de Janeiro recém fundado.

O escritor Rafael Freitas da Silva

“Fui catando informações que estavam dispersas em fontes históricas, fontes posteriores à fundação. Encontrava também muitos absurdos, criações de mitos que existiam sobre Arariboia e que não eram verdade. Durante uns 250 anos acreditou-se que Arariboia tinha morrido afogado na Baía de Guanabara. A história real é que ele morre numa das epidemias que passavam pelo Rio de Janeiro nos anos após a colonização, provavelmente varíola. E ele já tinha passado dos 60 anos”, explicou.

Lamento dos jesuítas

A conclusão de que Arariboia morreu por volta do ano 1589 está em cartas enviadas à Roma por jesuítas da Companhia de Jesus. Os documentos foram descobertos nos anos 1960 pelo padre Serafim Leite. De acordo com Freitas, a partida do líder indígena foi relatada como um dos principais acontecimentos daquele ano por conta da importância de Arariboia para o triunfo dos portugueses.

Projeção do rosto de Arariboia

“Arariboia era tão importante que sua morte foi um dos principais acontecimentos daquela época. Isso só vai ser descoberto nos anos 1960 pelo padre Serafim Leite, que vai a Roma estudar as cartas da Companhia de Jesus e publica a informação do ano exato da morte de Arariboia. Até então ninguém tinha compilado essa informação”, destacou o escritor.

Homônimos

O autor explicou que, naquela época, indígenas mais importantes recebiam o nome do donatário da capitania onde habitavam, que, no caso, era Martim Afonso de Sousa, de São Vicente. Arariboia foi batizado com o nome. O mesmo aconteceu com outro importante cacique: Tibiriçá, que foi importante no processo de colonização de São Paulo. De acordo com Freitas, isso até hoje causa certa confusão.

“Martim Afonso também era nome do Tibiriçá, que era um dos grandes caciques de São Paulo. Isso vai ser importante no contexto da colonização de São Paulo. Eles pertenciam à mesma capitania e os indígenas mais importantes recebiam o nome do donatário. Havia uma confusão entre ele e Arariboia, aí diziam que era o mesmo indígena”, contextualizou.

A Pedra de Itapuca – Foto: Arquivo/IBGE

Traços culturais

O escritor afirmou que, em sua pesquisa, pôde notar diversos traços da cultura indígena ainda presentes na população de Niterói. Na análise de Freitas, os indícios da presença dos povos originários são mais fortes na cidade do que no Rio de Janeiro, por exemplo.

“O povo brasileiro deve muito aos povos originários. Sua alegra, a forma de festejar, a forma como come, como dorme, como se banha, como se anda, os adereços carnavalescos. Eles formaram o povo brasileiro. Nós somos os tupinambás, nós somos o Arariboia. Todos os Sousa podem dizer que são descendentes do indígena que mudou a história do Brasil”, relatou.

Igreja de São Lourenço dos índios – Foto: Divulgação/Cultura Niterói

Afinal, Arariboia “fundou” Niterói?

A reposta pode ser sim e não. Sim, porque o líder indígena e seu povo foram os primeiros a ocuparem esta região de maneira permanente. E não porque, antes de Arariboia, outros povos indígenas já transitavam pelo território que hoje faz parte do município. Inclusive, as localidades que hoje dão nomes a diversos bairros foram nomeadas antes da chegada de Arariboia.

“Arariboia tem sua importância a partir da colonização e é ele quem vai ocupar de forma definitiva as terras de Niterói, mas antes da colonização, os nomes desses bairros de hoje, são anteriores a ele. A ancestralidade da terra é anterior à figura de Arariboia. Gosto que se louve Arariboia por ser um nativo que decidiu ajudar os portugueses. Foi uma decisão dele. Ele poderia ter lutado ao lado dos tamoios, mas ele fez a escolha pelo lado dos portugueses para fundar o Rio de Janeiro e Niterói, sendo recompensado por isso”, completou.

Busto de Arariboia – Foto: Divulgação/Cultura Niterói

Para o autor, a descendência indígena proporcionou um caldo genético e cultural que formou as famílias mais tradicionais de Niterói. Não à toa, a cidade é nomeada quase que toda por nomes indígenas. Itacoatiara, Itaipu, Icaraí, Jurujuba, Ingá, Gragoatá. Todos nomes com os quais a localidade foi agraciada antes mesmo da chegada de Arariboia.

O livro

“Arariboia: O indígena que mudou a história do Brasil” já está à venda nas principais livrarias do Brasil. Em em 29 de novembro, será realizado evento de lançamento da obra, no Theatro Municipal de Niterói.