Há 24 dias, Brasil registra média de mortes por Covid-19 acima de 2,5 mil

Mesmo com a vacinação sendo a maior representação de esperança e alento para a humanidade, o ano de 2021 contabiliza, em todo o planeta, 1 milhão de pessoas mortas. A realidade é triste e se torna ainda mais cruel quando constatamos que o Brasil responde por 25% deste índice de mortandade.

Na segunda-feira (19), o país registrou 1.607 novas mortes em 24h, chegando a um total de 375.049 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 2.860.

O número de infectados, por sua vez, subiu para 13.977.713, com 80.529 novos casos confirmados.

Já são 89 dias seguidos no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de mil; o país completa agora 34 dias com essa média acima dos 2 mil mortos por dia. Nos últimos 24 dias, a média esteve acima da marca de 2,5 mil.

Veja a sequência da última semana na média móvel:

Terça (13): 3.051