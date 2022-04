Guindaste destrói alegoria da Portela

A Portela teve problemas em duas de suas alegorias. Enquanto a segunda entrou danificada na Avenida, a terceira teve parte destruída por um guindaste ainda na concentração. Enquanto o equipamento manobrava para iniciar o desfile, a escultura de isopor que simbolizava o sol foi severamente danificada.

LEIA MAIS

Portela celebra o Baobá na Passarela do Samba

Além disso, ainda no começo do desfile, o carro abre-alas, que traz a famosa Águia da Portela, também teve problemas. A alegoria, dividida em dois segmentos, teve dificuldades para se acoplar, ainda no início do desfile.