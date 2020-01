Guindaste atinge Ponte Rio-Niterói e causa grande susto aos motoristas

Motoristas que trafagavam, na manhã dessa sexta-feira (31) pela Ponte Rio-Niterói, levaram um grande surto, quando um longo “braço” de um guindaste que estava numa embarcação, que navegava embaixo da via, teria se desprendido e atingiu a mureta de proteção da ponte. No momento do fato, vários motoristas que passavem pelo local se assustaram com o impacto, felizmente sem causar maiores danos ou vítimas.

Até o omento a Concessionária Ecoponte ainda não emitiu uma nota oficial sobre o incidente, que não teve reflexos no tempo de travessia da ponte, que permaneceu em média de 13 minutos. Também ainda não foram informadas as causas do acidente e medidas tomadas.

Em apuração