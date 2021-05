Guerra sem trégua: moradores relatam nova troca de tiros no Santo Cristo

Ao que tudo indica, a paz está longe de reinar na comunidade do Santo Cristo, na Zona Norte de Niterói, onde no sábado (15), o fotógrafo Thiago Freitas foi brutalmente assassinado. No início da noite desta segunda-feira (17), moradores tornaram a relatar, nas redes sociais, a ocorrência de novos tiroteios no local. Os relatos indicam que os tiros são ouvidos nas comunidades da Palmeira e Coronel Leôncio, na Engenhoca.

A reportagem de A TRIBUNA manteve contato com o comandante do 12º Batalhão, coronel Sylvio Guerra, para obter maiores informações. “Terreno estabilizado”, disse o comandante, acrescentando, ainda, que ninguém foi preso. Ainda de acordo com o comandante, a ação é em consequência da morte do fotógrafo, sem detalhar ou confirmar, no entanto, se tratar de operação policial.