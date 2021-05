‘Guerra no Santo Cristo’: Polícia prende líder do TCP

Foi preso mais um homem, apontado como envolvido na disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas na comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, Zona Norte de Niterói. O suspeito foi achado em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, após fugir da “guerra” entre Terceiro Comando Puro (TCP) e Comando Vermelho (CV).

Nesta segunda-feira (31), uma equipe de policiais civis da 77ª DP (Icaraí) foi à São Pedro da Aldeia com objetivo de cumprir mandado de prisão contra Wallace da Silva Pinto, conhecido como “Bola”. Segundo a distrital, a localização do suspeito foi descoberta após cruzamento de dados do setor de inteligência da delegacia.

Preso foi conduzido á carceragem da 77ª DP (Icaraí) – Vídeo: Polícia Civil

Bola foi localizado e preso na Estrada da Cruz, que fica no bairro Jardim Morada da Aldeia. Os policiais afirmaram que o acusado não resistiu à prisão, sendo conduzido à sede da delegacia, na Zona Sul de Niterói, para formalização do cumprimento de mandado de Prisão, ficando agora à disposição da justiça, após ser encaminhado ao sistema prisional.

A investigação aponta que Bola seria uma das lideranças do TCP na Comunidade do Santo Cristo. Entretanto, após o início da disputa entre as duas organizações criminosas, que começou em abril desse ano, após tentativa de invasão pelo CV, Wallace teria deixado o local, fugindo dos confrontos armados, e ficou escondido no Município de São Pedro da Aldeia.

De acordo com a 77ª DP, o mandado de prisão de Bola foi emitido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Niterói. Além do tráfico de drogas, o preso é suspeito de tortura. Segundo levantamento da Polícia Civil, Wallace é acusado de ter torturado uma mulher, moradora do bairro da Engenhoca. As investigações foram conduzidas pela 78ª DP (Fonseca).

No dia 25 de março, outra liderança do tráfico foi capturada por policiais civis. Ação coordenada pela 78ª DP resultou na captura de Gerson Batista Júnior, conhecido como Gersinho, um dos líderes do tráfico de drogas na localidade. Ele teria “pulado” para o CV para auxiliar na tentativa de invasão, mas acabou preso enquanto estava escondido no bairro do Rio do Ouro.