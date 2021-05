‘Guerra no Santo Cristo’: PM deixa tráfico no prejuízo

Mais um capítulo da “guerra” envolvendo facções criminosas pela hegemonia do tráfico de drogas no Santo Cristo, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, foi escrito, na manhã desta quinta-feira (20). A boa notícia é que mais dois acusados de envolvimento no confronto foram presos e grande quantidade de entorpecentes foi apreendida, em mais uma ação feita por policiais militares que ocupam a localidade.

De acordo com os agentes do 12º BPM (Niterói) envolvidos na ação, as drogas apreendidas ainda serão contabilizadas, mas estima-se que o prejuízo causado aos criminosos seja de, aproximadamente, R$ 50 mil. A ação aconteceu na comunidade da Nova Brasilia que, de acordo com os agentes, está servindo como “ponto de partida” para o Comando Vermelho (CV) tentar invadir o Santo Cristo, que fica ao lado, e é dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

Na ação desta quinta-feira, duas equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), e uma da Força de Ações Táticas (FAT), estavam realizando ação de patrulhamento, em virtude da ocupação promovida pelo 12º BPM (Niterói), a fim de coibir a disputa entre os grupos criminosos. Ao entrar em uma das vielas da região, os policiais afirmam terem recebidos a tiros. Houve confronto, ninguém se feriu, e quatro suspeitos, com mochilas, foram detidos.

Embalagens tinham escudo do Fluminense – Foto: Vítor d’Avila

Dentro das mochilas, os agentes afirmam terem encontrado grande quantidade de drogas. Todos os detidos foram conduzidos à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região. Dois foram liberados por falta de provas e outros dois presos em flagrante por tráfico de drogas. Ainda segundo os militares, a dupla faz parte do Comando Vermelho. Entre as drogas estavam embalagens de drogas com o escudo do Fluminense. Uma pistola também foi apreendida.

Madrugada tensa

Moradores do Fonseca afirmam terem ouvido, durante a madrugada, novos tiroteios, vindos do Complexo do Santo Cristo. Entretanto, até o momento, não houve informações relativas a presos ou feridos nesses confrontos. Vale lembrar que a disputa entre as facções criminosas se arrasta há quase um mês.