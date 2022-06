Guerra no Morro do Estado preocupa comerciantes

No fim da Sessão Ordinária da tarde de ontem (8), o vereador Fabiano Gonçalves (Cidadania) aproveitou o uso da palavra para denunciar uma situação preocupante no Centro de Niterói. Segundo o parlamentar, comerciantes do entorno da Praça do Rink, e da Rua Andrade Neves, estariam receosos com os traficantes que chegaram ao Morro do Estado recentemente.

A comunidade da região teve uma guerra entre facções criminosas no mês passado. Antes, o tráfico de drogas era chefiado pelo Comando Vermelho, mas agora traficantes do Terceiro Comando Puro dominam o local. Na ocasião, áudios confirmados pela reportagem revelaram que a prática de assaltos nas vias próximas a comunidade estariam liberadas, algo que não ocorria anteriormente.

Neste sentido, a aflição que tomou conta de moradores, e trabalhadores da região central de Niterói, também chegou nos comerciantes. De acordo com o que denunciou na Sessão da Câmara Municipal, transmitida ao vivo no Facebook, o Vereador Fabiano Gonçalves ouviu de um síndico de um prédio na região, que há um temor sobre uma cobrança de “taxa de segurança”.

“É uma preocupação que está acontecendo com lojistas, locatários e proprietários de salas comerciais na região da praça do Rink, na rua Andrade Neves próximo a CDL. Chegou até mim uma preocupação de um síndico perguntando se teria que pagar uma certa quantia aos traficantes que agora estão no morro do Estado. Isso é sério, presidente. Essa informação gostaria de deixar pública, há uma preocupação e isso é grave. É temerário o que me foi relatado. A gente tem um programa de rádio, a voz do comércio, e a informação chegou para nós”, manifestou o parlamentar.

O vereador complementou dizendo que espera uma atuação mais firme do 12º Batalhão de Polícia Militar, assim como do Segurança Presente, programa do Governo do Estado. Procurado pela reportagem, o comandante do 12º, Marcelo do Carmo, não atendeu as ligações. No entanto, quando eclodiu a guerra de facções, o policiamento foi reforçado nas imediações do Morro do Estado.