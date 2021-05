‘Guerra do Santo Cristo’ tem mais três presos

O fogo cruzado segue a qualquer hora do dia, em comunidades que fazem parte do Complexo do Santo Cristo e arredores. Na manhã desta quarta-feira (19), ação da Polícia Militar terminou com três suspeitos de tráfico presos. Equipes do 12º BPM (Niterói) atuaram na comunidade da Nova Brasília, que fica na região e também passa por disputa entre facções criminosas.

Segundo informações preliminares, duas equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizam ação na região, com objetivo de prender bandidos envolvidos na guerra entre o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP) pelo controle da atividade criminosa em comunidades da região.

A PM informa que, ao tentar interceptar os criminosos na região do Complexo Santo Cristo, que fica no bairro do Fonseca, bandidos fugiram em direção á Nova Brasília, já no bairro da Engenhoca, ambas na Zona Norte. As equipes do GAT montaram cerco tático na tentativa de capturar o bando. Houve tiroteio.

Armamento pesado foi apreendido com os bandidos – Foto: Marcelo Feitosa

A ação terminou com três suspeitos presos, após o cerco. A PM afirma ter apreendido, com o trio, um fuzil calibre 5.56, uma pistola e drogas. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos detidos, mas eles fazem parte do Comando Vermelho. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói).

Segundo relatos dos agentes envolvidos na ação, as ações estão intensificadas no local após a morte do fotógrafo Thiago Freitas de Souza. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). Depoimentos estão sendo colhidos para tentar elucidar o crime.

Ontem

Um homem suspeito de atuar no tráfico de drogas da comunidade da Nova Brasília, na Engenhoca, Zona Norte de Niterói, acabou morto durante uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes locais no fim da tarde de terça-feira (18).

A operação foi desencadeada por duas equipes do Grupamento de Ações Táticas do 12º BPM (Niterói), que foram até o local para verificar denúncias sobre disputa pelo controle dos pontos de venda de drogas no interior da comunidade. Ao se aproximarem do local descrito na denúncia, eles foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados.

Os PMs revidaram a agressão e se deu uma breve troca de tiros. Após um dos suspeitos ser atingido pela polícia, os demais acabaram fugindo para o interior da comunidade. Ao chegar ao local em que os suspeitos estavam eles encontraram um deles, ainda não identificado, já morto ao chão. Com ele foi apreendida uma pistola calibre nove milímetros e um rádio transmissor. O caso foi encaminhado para a 78ª DP (Fonseca).