Guardião da cidade

A modernidade acompanha a eficiência do índio Arariboia. Os modernos criaram uma nova entrada para a cidade e lá o aldeão inovou implantando uma “cabine” para dar as boas-vindas aos que chegam à renovada Praça Renascença.

Embora não esteja na folha de pagamento ou receba uma ‘quentinha’, o moderno recepcionista turístico está rodeado por supermercados, pelo Porto, por uma clínica pública e até um batalhão de PM. Melhor proximidade não existe e ainda tem a cobertura do concreto da pista de descida da Ponte no sentido de Icaraí. Só se queixou ao jornal situado nas proximidades do barulho e da poluição dos carros.

A praça é dele. Tiraram até a incômoda presença do busto do governante que aterrou a área de São Lourenço para implantar um inexistente parque indústrias. Nada têm a reclamar das Secretarias de Assistência Social, de Saúde e de Cultura.

Não paga aluguel, IPTU ou Condomínio e nem precisa do auxilio transporte, auxilio emergencial ou fazer declaração de renda.

Mercado compreende a crise da dolarização

O grande salto dado pelos supermercados, ante a queda nas vendas e o passivo boicote aos produtos mais inflacionados, traduz uma visão que as autoridades públicas não avaliaram. A gravidade da situação, com o exagero de aumentos em todos os setores, não está, basicamente, no fim da linha, mas, exatamente, nas controladas e dominadoras fontes de produção, e na liberdade da dolarização da economia, como se todos os nossos produtos fossem importados.

A disparada inflacionária é acelerada pela falta de preocupação com o suprimento do mercado interno ante a avidez especulativa com o dólar. O câmbio eleva os lucros para importadores que fazem a valores de Reais. Alegram as populações de países que estão consumindo nossos produtos, comprados por lá, a preços de banana machucada.

Reedita-se a descoberta do “Negócio da China”.

O brasileiro trabalha duro, ganha pouco, e fica sem produtos ou paga caro por eles.

Embalagens menores e produtos de menor custo

Alarmados com a crise social e com os riscos de consequências para os estocadores e vendedores finais, os porta-vozes dos estoquistas lamentam a desordem econômica, isentando-se de culpa, em aparente solidariedade com os consumidores

Mas é inaceitável que o frango e derivados, aqui criados, engordados por trabalhadores remunerados com salários em Reais, e congelados desde antes da festiva inflação artificial, acompanhem a alta “decorrente da elevação da taxa cambial”.

CARGAS E SAQUES

A repressão ao roubo e furto de cargas tem sido eficiente já há algumas semanas diante da ‘Operação Égide’ ao longo da rodovia Niterói-Manilha, determinada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No entanto, o Ministro da Economia deve prestar atenção às imagens televisivas de estocagem ou de distribuição de mercadoria em áreas carentes, além da expansão do mercado informal que não conta com notas fiscais de compra ou de venda.

Também não se combate a elevação do preço do botijão de gás para até R$ 100, com aval oficial e enriquecimento de acionistas estrangeiros da Petrobrás. Os milicianos e traficantes oprimiam os pobres: cobravam até quase R$ 90 quando o preço oficial, até recentemente, estava em R$ 48,00.

Não podemos voltar aos anos anteriores a 1964, quando ocorriam saques nos nascentes supermercados.

E era uma época em que existia o controle de preços através da tabela ‘Custo, Lucro e Despesa’. O tabelamento era fiscalizado pela Sunab, Coaps e Delegacia de Economia Popular, órgãos extintos e substituídos pela individualização de queixas através do Procon.

Hoje temos vários tipos de milícia.

SORRISO COM DENTES CARIADOS

Estamos iniciando a década em que o tenente-engenheiro Feliciano Sodré começou a fazer de Niterói a ‘Cidade Sorriso’, declamada por Gomes Filho. Ele transformou o “Mangue de São Lourenço” numa área urbanizada promovendo o primeiro aterro projetado (concluído) com áreas planejadas para um Parque Industrial. A grandeza da obra da fase áurea de renovação de Niterói levou a cidade a homenageá-lo em 1928, ali colocando seu busto e um obelisco.

A TRIBUNA vem denunciando a anos a dilapidação dos marcos históricos abalados quando da obra do “Mergulhão”. Repuseram o pedestal, mas não os indicadores da sua razão.

Os iconoclastas não querem a exaltação dos grandes valores que passaram pela política e nem cultuar a grandeza histórica da nossa gente. Mexem e remexem na praça para atender a grupos empenhados em obras privados. Grupos que não cumprem a missão social que deve orgulhar empresas identificadas com a gente das cidades onde chegaram na busca de renda.