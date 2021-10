‘Guardiã do tráfico’ é presa em Maricá

Após uma troca de tiros na comunidade do Risca Faca, no distrito de Inoã, em Maricá, uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas, nessa segunda-feira (4). De acordo com militares do 12º BPM (Niterói), ela atuava como uma espécie de “guardiã do tráfico” para um dos líderes da organização criminosa na região.

Ainda de acordo com informações da corporação, uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Maricá) foi recebida a tiros enquanto realizava patrulhamento pela região. Os agentes revidaram os disparos. Em meio ao confronto, os militares flagraram uma mulher, de 30 anos, tentando entrar em sua casa, com uma sacola de drogas.

Antes que pudesse se esconder, ela foi abordada pelos agentes e admitiu estar guardando as drogas para o traficante conhecido como “J”, que é apontado como um dos membros do crime organizado no Risca Faca. A mulher levou os policiais ao interior do imóvel onde estavam escondidas mais drogas. Ela foi detida e conduzida à 82ª DP (Maricá).

Na distrital, ela recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Todo o material encontrado na casa dela foi apreendido. De acordo com os PMs, havia 250 papelotes de maconha, 630 pinos de pó e 400 frascos de loló. A acusada será encaminhada ao sistema prisional, onde passará por audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.