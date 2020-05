Temperatura de moradores será medidas nas ruas de Niterói. Câmara aprova obrigação de máscaras por 3 meses

As equipes da Guarda Municipal de Niterói, vão estar nas ruas de Niterói para medir a temperatura dos moradores aleatoriamente, com termômetro infravermelho . Segundo o secretário de Ordem Pública, Paulo Henrique, a ação faz parte do protocolo que está em ação nas barreiras e que será intensificada nas vias de grande circulação durante os próximos meses.

As abordagens vão ter início pela orla da praia e em locais onde estejam tendo aglomerações. As equipes da guarda utilizam um termômetro infravermelho e vão medir a temperatura das pessoas sem necessidade de contato pessoal. O resultado sai em torno de dez segundos.

“A nossa guarda municipal foi treinada dentro desse protocolo e esta ação será mantida por meses e meses na cidade e se o cidadão estiver com mais de 38 graus será enviado para casa e depois para uma abordagem clínica, seja uma clínica privada, caso tenha plano de saúde ou dentro dos nossos serviços que estão em funcionamento”, ressaltou Paulo Henrique.

MÁSCARAS — A Câmara de Vereadores de Niterói aprovou o uso obrigatório de máscaras na cidade durante os próximos três meses. A mensagem executiva 26/2020 foi votada hoje (20) e aprovada em 2ª discussão, com 12 votos favoráveis, o secretário Paulo Henrique comentou a decisão.

“Novamente falo para toda a população e repito, que mesmo durante a prática dos exercícios o cidadão deve utilizar a máscara e respeitar o distanciamento entre as pessoas. Essa é só uma forma de você fazer o seu exercício físico e se proteger. Por isso, reforço que a prática esportiva individual terá que ter a máscara. Somente a guarda municipal estará orientando todos vocês para que respeitem esse limites”, disse o secretário de Ordem Pública.



Um decreto já recomendava o uso de máscaras nas ruas, mas a partir de hoje (21) a falta do equipamento de proteção será passível de multa no valor de R$ 180,00. A multa será aplicada por agentes da Guarda Municipal, que estão com a responsabilidade de fiscalizar o uso do equipamento de proteção.



A Câmara também aprovou ontem a inclusão de Quiosqueiros, donos de bancas de jornal e produtores agroecológicos de Niterói no Programa Busca Ativa, iniciativa da Prefeitura. O programa beneficia categorias específicas com cadastro ativo no município até 31 de março de 2020, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos ou da Secretaria Municipal de Ordem Pública. Já estavam incluídos no auxílio os catadores de recicláveis, artesãos, vendedores ambulantes e profissionais da economia solidária. A Prefeitura de Niterói efetua o pagamento mensal de R$ 500 através de cartões de compra. O benefício, que antes era válido pelo período de três meses, foi prorrogado até dezembro.

Motoristas de aplicativos

O Executivo também quer ampliar o benefício financeiro aos motoristas de aplicativos de Niterói. Na semana passada, foi publicado no Diário Oficial a regulamentação da lei que concede o auxílio emergencial de R$ 500 à categoria. No entanto, o secretário de Planejamento Axel Grael solicitou das empresas a listagem dos motoristas que atuam na cidade para que possam, a partir disso, liberar a inscrição dos profissionais na próxima quarta.

“A prefeitura vem dialogando com os líderes das categorias e já estamos com o nosso sistema pronto para receber as inscrições dos motoristas, mas estamos aguardando que as empresas integrem a listagem dos profissionais de Niterói que vão ser avaliados pela prefeitura. Essa listagem devem chegar até a próxima sexta-feira e nós vamos precisar de mais dois dias para poder abrir as inscrições”, explicou Axel.

CASOS — Segundo a Prefeitura de Niterói até ontem foram registrados 1.488 casos de Covid-19 confirmados em moradores da cidade, dos quais: 839 isolamento domiciliar e sendo acompanhados pela Fundação Municipal de Saúde, 506 pacientes recuperados, 82 óbitos e 61 hospitalizados.