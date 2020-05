Vídeo :”Lockdown” leva clientes a correrem para os supermercados

Guardas municipais da Prefeitura de Niterói foram chamados na tarde desta sexta-feira (8), no supermercado Guanabara do Centro para organizar e limitar o estacionamento e a entrada de pessoas. Segundo populares, outros supermercados como o Mundial também seguem cheios. A população parece não ter entendido sobre a lei aprovada na Câmara sobre as novas restrições de circulação e um grande número de pessoas correu para os estabelecimentos a fim de estocar os produtos em casa. Agentes tentam regular as filas nas áreas interna e externa.

No mercado Guanabara a fila para entrar,às 17:30 hs, ia da escada rolante até a entrada de veículos da Rua São João.

Apesar da aprovação da pela Câmara dos Vereadores, que terá funcionamento na próxima segunda-feira (11) com multa para quem circular pelas ruas, o prefeito Rodrigo Neves, durante live, destacou que continuam funcionando, sem restrições, as atividades essenciais que estão em funcionamento nas últimas semanas, como mercados e supermercados, farmácias, padarias, pet shops e postos de combustíveis. Assim, as pessoas poderão circular nas ruas para irem a estes estabelecimentos considerados essenciais.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (7), como parte das medidas restritivas para conter o avanço do novo coronavírus em Niterói. De acordo com o secretário de Ordem Pública, Paulo Henrique, os supermercados não estão impedidos de funcionar, mas devem limitar pela metade a capacidade de entrada de pessoas. “Só um terço dos estacionamentos [desses locais] deve ser utilizado. Os outros dois terços devem ser fechados”, informou Paulo Henrique.

A Guarda Municipal de Niterói foi procurada e ainda não se posicionou sobre a ocorrência.