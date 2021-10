Guardas ambientais resgatam cobra de 3 metros em Niterói

Moradores do bairro Engenho do Mato, em Niterói, se assustaram ao encontrar uma cobra jiboia, de cerca de 3 metros, andando pela região na manhã de hoje (29). Eles entraram em contato A serpente foi resgatada por agentes da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal e reintegrada à natureza na área do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET).

Animais não peçonhentos são reintegrados em áreas de proteção ambiental. Quando as espécies são venenosas, elas são levadas para o instituto Vital Brazil. A Guarda ambiental orienta os moradores a entrarem em contato com o número 153 sempre que encontrarem um animal silvestre, para que as equipes possam fazer o resgate de forma segura. Somente em 2021, as equipes resgataram mais de 200 serpentes.

Para cada resgate a guarda municipal tem um procedimento. Depois de serem acionados, os agentes capturam o animal, e a equipe avalia as condições físicas. Caso não apresente nenhum tipo de ferimento, é reintegrado à unidade de conservação mais próxima. Aqueles que apresentam algum tipo de ferimento são encaminhados para instituições como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras).

O grupamento ambiental de Niterói participa regularmente de cursos ministrados pela Universidade Federal Fluminense (UFF), pelo Centro de Controle de Zoonoses de Niterói e pelo Instituto Vital Brazil em diversas áreas, como resgate, segurança e meio ambiente, contato com a fauna silvestre urbana, animais peçonhentos, entre outros.