Guarda-parques combatem incêndio criminoso em Niterói

Guarda-parques do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) atuaram no combate de um incêndio no Morro das Andorinhas, localizado no Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset). Em parceria com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado na unidade de conservação localizada em Niterói e administrada pelo órgão ambiental.

O incêndio começou por volta de 14 horas de terça-feira (25) e por volta das14:30h, o gestor do parque, Leandro Silva, recebeu uma ligação de moradores locais informando que o incêndio acabara de começar. Em seguida, os guarda-parques do Peset e da APA Maricá entraram em ação para controlar as chamas, atividade que durou até às 18:30h.

Na manhã desta quarta-feira (26/1), a equipe retornou ao local para constatar os danos causados pelo incêndio. De acordo com o depoimento de testemunhas que avistaram um homem saindo do local onde começou uma fumaça preta. Por isso há grande probabilidade de o fogo ter sido criminoso.

“Além de existirem indivíduos que insistem em cometer crimes como este, estamos em uma época de secas, quando a vegetação fica muito suscetível à combustão. Felizmente, além do trabalho de prevenção, nossa equipe treinada está sempre a postos para combater o fogo e proteger a nossa biodiversidade, explicou Leandro Silva.

Denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao Linha Verde por meio dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local), 2253-1177 (capital), no aplicativo para celular “Disque Denúncia Rio”, onde usuários com sistema operacional Android ou iOS podem denunciar anexando fotos e vídeos, com a garantia de anonimato.