Guarda Municipal resgata jovem em Itaipu

Na manhã deste domingo (2), uma viatura da Guarda Municipal de Niterói que fazia patrulhamento no bairro de Itaipu, foi abordada, por volta das 10hs, por um cidadão que, segundo relato dos guardas, se encontrava bastante nervoso, apresentando tremores e dificuldade em falar.

O cidadão, identificado como Matheus, procurou os guardas para comunicar o desaparecimento de sua irmã, de 14 anos, portadora de síndrome de Down e sem capacidade de discernimento, que teria saído de casa sem avisar. A viatura deu início às buscas pelas proximidades do bairro, tendo a companhia do irmão para facilitar na identificação.

A menor foi localizada pela equipe nas imediações do Itaipu Multicenter. Ao serem levados de volta para casa, a mãe da jovem entrou em choque e desmaiou. A equipe da Guarda Municipal prestou socorro no local até que a mãe da jovem retomasse a consciência.

A assessoria de impressa da Guarda Municipal de Niterói informa que todos os envolvidos passam bem e a menor desaparecida encontra-se em casa.