Guarda Municipal recebe novas motos

A Guarda Municipal de Niterói recebeu hoje (21), 18 motocicletas que serão usadas pelo efetivo com o objetivo de agilizar o patrulhamento diário na cidade. As viaturas também serão usadas para ajudar no atendimento das demandas do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). Das 18 motocicletas entregues, seis serão usadas pelo apoio ao trânsito. Outras duas, vão para a Coordenadoria de Meio a Ambiente, mas serão operadas por guardas municipais, e outras 10 serão utilizadas nas inspetorias regionais.

Foto: Douglas Macedo

O Cisp é uma ferramenta disponibilizada pela prefeitura de Niterói para atender o mais variado tipo de ocorrências. Desde sua criação em 2015 até agora, o Centro já atendeu a mais de 145 mil chamadas dos moradores de Niterói, uma média de quatro mil por mês, com monitoramento 24 horas por dia.

“Fizemos um grande esforço de estruturação da GM. Também demos total apoio a área de segurança, apesar de ser uma atribuição do Estado e, dentro de uma política de segurança pública para atender o niteroiense. Também já anunciamos que vamos chamar novos efetivos para ampliar os quadros da Guarda dentro do que a lei permite. Não vamos medir esforços para dar continuidade ao trabalho de apoio ao cidadão e estamos abertos a parcerias” afirmou Axel Grael.

“A Guarda Municipal de Niterói teve no final do ano passado o Plano Decenal de crescimento e são inúmeras medidas que, ao longo de 10 anos, serão executadas para que a nossa guarda continue crescendo com qualidade e atendendo bem ao cidadão. Isso porque, desde o ano passado, nós observamos um crescimento constante de demandas de atendimentos do 153. Essas triplicaram de um ano para cá”, explicou Paulo Henrique de Moraes, secretário de Ordem Pública de Niterói.

O secretário também destacou que as motocicletas serão importantes para utilização em apoio as vans, durante a Operação Verão, lançada em 12 praias no dia 2 de outubro, e que vai até março de 2022.

Fotos: Divulgação Prefeitura