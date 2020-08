Guarda Municipal realiza protesto na Prefeitura de SG

Guardas municipais de São Gonçalo realizaram, entre a meia-noite e o meio-dia de quinta-feira (20) uma paralisação das atividades, e pela manhã realizaram um ato de protesto, em frente a Prefeitura, reivindicando o retorno do desconto previdenciário.

Em um dos incisos a lei garantia aos guardas municipais que precisassem se afastar do trabalho por doença ou acidente, uma gratificação. Em outro inciso, que também foi cancelado pela administração municipal, os profissionais que precisarem se afastar por questões de doença na família também ficam sem a gratificação. Também no ato realizado pela categoria, a GM exigiu o retorno do desconto de 11% no salário referente à contribuição do risco de vida, que era repassado para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo (IPASG), como garantia financeira.

O presidente em exercício do Sindicato dos Servidores Públicos Efetivos de São Gonçalo (SINDSPEF-SG), Éverton Luiz afirmou durante o ato de protesto em frente a prefeitura: “O motivo da manifestação é único: A volta do desconto previdenciário sobre a gratificação de risco de vida. Os servidores da Guarda Municipal e outros servidores de outras secretarias da Saúde contribuíram, e a prefeitura decidiu não mais sobre essa contribuição, para não ter que pagar na aposentadoria. A prefeitura tirou a possibilidade desses trabalhadores receberem essa gratificação, quando se aposentarem”.

O assessor jurídico do SINDSPEF, o advogado Alexandre Reinol, explicou que muitos servidores já haviam contribuído há anos e agora amargam prejuízo. “Existem servidores aqui que já pagavam essa gratificação há 37 anos, e hoje a pessoa não pode se aposentar porque no ano passado foi decidido que não se cobraria mais e portanto o Instituto de Previdência também não paga mais. Na prática, para o guarda representa um prejuízo no mínimo de R$ 600 por mês”.

O agente da Guarda Municipal, Marcus Vinícius de Sá, revelou que servidores do órgão estão tendo que realizar a popular “vaquinha” para ajudar aos companheiros doentes. “O guarda municipal, quando fica doente ele perde quase metade de seu salário. Hoje nós estamos com um agente que sofre de câncer e outros dois com AVC, e no momento que eles mais precisam do seu salário, para comprar remédios e realizar tratamento, eles não tem. Estão passando fome e temos que fazer vaquinha para ajuda-los. Se não conseguirmos esses objetivos, vão ocorrer mais paralisações”, afirmou. Representantes da GM chegaram a entrar na prefeitura, mas não foram recebidos pela administração, que não se pronunciou sobre o ato.