Guarda Municipal prende suspeito de esfaquear um homem no Centro

A ação conjunta entre agentes da Guarda Municipal e o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) resultou na prisão de um suspeito de esfaquear um homem, na madrugada desta terça-feira (08), no Centro de Niterói.

Guardas civis municipais que atuam no Cisp receberam uma denúncia através do número 153 e acionaram agentes que estavam em patrulhamento na Av. Visconde do Rio Branco. Ao chegarem no local, avistaram o suspeito desferindo golpes de facão na vítima. A equipe, de uma distância segura, utilizou o dispositivo elétrico incapacitante Spark para deter o suspeito, que foi conduzido para o Hospital Carlos Tortelly e, após ser atendido, encaminhado para 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima.