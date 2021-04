Guarda Municipal e Vigilância Sanitária atuam contra a Covid-19 no Mercado São Pedro

A procura por peixes e frutos do mar aumenta com a proximidade da Semana Santa. Por esse motivo, a Vigilância Sanitária intensificou as ações de fiscalização nos estabelecimentos que comercializam esses produtos. Nesta quinta-feira (01), o tradicional mercado de peixes São Pedro de Niterói, na Ponta D’areia, recebeu visita dos agentes. A ação teve como objetivo verificar as condições do espaço e dos alimentos, além de coibir o descumprimento das medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19.



Cada boxe do mercado passou pela vistoria dos fiscais. Os funcionários foram orientados quanto a melhor maneira de manipulação dos alimentos, higiene do ambiente e uso correto da máscara de proteção. Segundo o diretor da Vigilância, Francisco de Faria Neto, o panorama encontrado foi positivo, apesar de pequenos problemas pontuais que foram imediatamente corrigidos.



“As condições gerais estão bastante razoáveis, não foi encontrado nenhum tipo de alteração significativa do ponto de vista da segurança alimentar. Além disso, os comerciantes usam a máscara e a fila está organizada. Em determinados momentos houve aumento no fluxo de pessoas, mas fizemos uma interferência pontual e prontamente fomos atendidos e o salão voltou a ficar dentro do limite aceitável”, destacou Francisco.



A nutricionista Júlia Almeida, 26 anos, garantiu os frutos do mar para o almoço do fim de semana. De acordo com a profissional de saúde, além da fiscalização, as pessoas que vão às compras devem colaborar com as medidas de segurança.



“Estava na fila e via que a Guarda Municipal toda hora precisava passar para manter o distanciamento das pessoas. Dentro do mercado a mesma coisa. Temos que cobrar que o poder público faça a sua parte, mas, ao mesmo tempo, devemos ter um pouco mais de empatia e seguir as recomendações dos especialistas. Só assim vamos conseguir nos livrar desse maldito vírus”.





GUARDA FISCALIZA MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

A equipe notificou o responsável pelo prédio do Mercado São Pedro a manter o gerenciamento das pessoas para que não haja aglomeração e disponibilizem mais álcool 70° para os clientes higienizarem as mãos em toda a extensão do mercado, cumprido o decreto municipal 13.954/2021, explicou o diretor do órgão sanitário. Agentes da Guarda Municipal apoiaram a ação e fizeram o ordenamento do lado de fora do mercado. Na sexta-feira da Paixão, com a expectativa de grande movimento, haverá intensificação da fiscalização pela Guarda, para controlar o acesso ao Mercado e, principalmente, evitar aglomerações do lado de fora do prédio.



“O nosso intuito principal é proteger a saúde da população. É um papel fundamental ao longo de todos esses anos que age na promoção do bem-estar e na qualidade de vida. Na pandemia, reforçamos ainda mais as nossas fiscalizações para garantir que os estabelecimentos cumpram todas as medidas de segurança e consigam evitar a contaminação pelo vírus da covid-19. Estamos sempre atentos”, terminou Francisco.