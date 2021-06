Guarda Municipal e câmeras do CISP evitam furto de moto nas Barcas

Câmeras de segurança do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), com apoio da Coordenadoria de Ações Táticas (CAT) da Guarda Municipal de Niterói evitaram o furto de uma moto, no Centro de Niterói, na manhã desta terça-feira (29). Um suspeito foi detido e levado para averiguação.

Segundo informações dos agentes, o CISP flagrou a ação, que estava acontecendo em um estacionamento próximo à estação das Barcas, na Praça Araribóia. Imediatamente, uma equipe do CAT foi acionada para o local, a fim de evitar o furto.

Quando os guardas chegaram ao local, o homem já havia saído, sem concretizar o furto. Os agentes notaram que o acusado havia tentado arrebentar a corrente que prendia a motocicleta, usando uma ferramenta, possivelmente um alicate.

Informados das características do suspeito, os guardas iniciaram buscas pela região e conseguiram encontrá-lo. Ele foi abordado e, em revista à uma bolsa que carregava, foi encontrado um alicate.

Ainda de acordo com os agentes, o homem apresentou documento falso durante coleta de dados pessoais. Ele foi conduzido à 76° DP (Niterói), onde foi descoberto que o suspeito tem passagem anterior pela polícia por porte ilegal de arma de foto. O homem será autuado por tentativa de furto.