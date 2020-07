Guarda Municipal de Rio Bonito realiza fiscalização

Durante todo o fim de semana, a Guarda Municipal fez patrulhamento pela cidade para fiscalizar o cumprimento dos decretos municipais e evitar aglomeração. Bela Vista, Rio do Ouro, Tomascar, Praça Cruzeiro, Centro, Rio Vermelho, Green Valley foram os bairros onde os guardas atuaram desde a noite de sexta-feira. Os agentes de segurança impediram a realização de jogos de futebol, e estiveram em bares e restaurantes fiscalizando o consumo de bebidas alcoólicas no local, impedida por decreto, o uso de máscaras e o distanciamento.

Segundo o chefe da Guarda Municipal, Charles Bernardino, a ação teve a compreensão de boa parte dos donos de estabelecimentos em que estiveram.

“A Guarda Municipal ficou diuturnamente fazendo patrulhamento nos bairros do município, orientando os donos dos estabelecimentos e clientes, que usassem máscara, mantivessem o distanciamento e nada de consumo de bebida alcoólica no local, e sem aglomeração. Praticamente todos os donos de estabelecimentos tiveram essa compreensão, e fecharam seus estabelecimentos em comum acordo”, disse Charles.

Para o secretário de Segurança e Ordem Pública, Márcio Soares, a população precisa fazer sua parte, já que a Prefeitura está fazendo a dela.

“O maior problema que estamos enfrentando é a desobediência dos decretos. Esse é o momento da população obedecer (os decretos), porque somente dessa forma será possível conter o avanço da covid-19 no município”, disse o secretário, que fez também um apelo a população.

“O que a população precisa entender é que precisam fazer a parte deles, não basta só o governo, pois sozinhos não conseguiremos. Se não participarem dessa empreitada, não vamos conseguir. A população deveria obedecer os decretos porque são feitos para salvar vidas, e as pessoas não estão tendo consciência disso. Não é o momento de encher as praças com crianças, com animais de estimação”, disse Soares.