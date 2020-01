Guarda Municipal de Niterói resgata coruja no Barreto

Uma coruja-orelhuda foi resgatada na manhã desta quarta-feira (29) por agentes da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói. Ela estava na varanda de uma casa em uma vila no Barreto, Zona Norte da cidade, com um pequeno machucado na asa. A ave está sendo encaminhada para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS), em Vargem Pequena, para tratamento, mas seu estado geral é bom.

Os agentes da Prefeitura de Niterói chegaram até o local através de uma ligação feita pelo morador da casa para o telefone 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). O procedimento de quem encontrar ou avistar um animal silvestre em área urbana deve ser sempre esse segundo a Guarda.

“Os moradores devem acionar os agentes que são treinados para o resgate e para os primeiros socorros. A partir daí, nós encaminhamos o animal para tratamento ou para soltura se for o caso, em seu habitat natural. Neste caso da coruja, como ela está com um pequeno ferimento na asa, nós a levaremos para o CRAS, um de nossos parceiros”, explica o subinspetor Jociley Pereira, um dos integrantes da Coordenadoria Ambiental da Guarda.

Resgate – A Coordenadoria resgatou, em 2019, 2.108 animais silvestres em diversas áreas da cidade, um aumento de 63% em relação ao ano de 2018. Em 2017 foram 914 animais resgatados. Já em 2018 o número pulou para 1.287. Entres os animais resgatados pelo grupamento no último ano estão gambás, corujas, morcegos, lagartos, capivaras, gaviões, jiboias, maritacas, corujas, bichos-preguiça, tatus.

De acordo com a Guarda, o aumento nos resgates se deve a um maior acionamento do cidadão ao serviço e a extensa área verde protegida na cidade. Niterói tem, atualmente, 56% do seu território composto por Unidades de Conservação e áreas ambientalmente protegidas por conta do Programa Niterói Mais Verde, implantado pela Prefeitura em 2014.