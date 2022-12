Guarda Municipal de Niterói completa 85 anos e trabalhadores podem obter reajuste

Vereadores introduziram emenda ao Orçamento de 2023; objetivo é tentar melhorar salário dos servidores

No contexto da aprovação da LOA (Lei Orçamentária Anual), na sessão plenária de ontem (28), na Câmara Municipal de Niterói, o vereador Renato Cariello (PDT) mencionou os 85 anos da Guarda Civil Municipal da cidade e parabenizou os servidores da instituição, que vêm, há anos, “defendendo e protegendo a população”.

O parlamento estava lotado de trabalhadores, que reivindicam, para 2023, um Plano de Cargos Carreiras e Salários e um reajuste salarial, que pode ser obtido, através de uma emenda ao Orçamento, já aprovado.

O primeiro passo foi dado e, agora, a negociação será com o governo. Os profissionais chegaram a se reunir na Comissão de Orçamento e Finanças – presidida pelo vereador Fabiano Gonçalves (Cidadania) -, para debater o tema, que é um debate antigo da categoria. Gonçalves destaca que os guardas “expuseram suas dificuldades, relativas à defasagem salarial”:

“Entendemos o pleito deles. Colocamos uma emenda, pela Comissão. Eu e o Renato Cariello assinamos. É um pleito justo e estamos numa negociação com o governo, para ver se a gente consegue avançar nessa questão”.

O presidente do Sindicato dos Guardas Municipais, o inspetor Marco Aurélio Fernandes Ferreira, destacou que o reajuste se trata de uma reposição, por causa do período de dificuldade, decorrente da pandemia de covid-19. Ressaltando que a emenda parlamentar contou com a “participação de todos”, ele agradeceu a sensibilidade dos vereadores de Niterói, em relação à causa da categoria:

“Guarda ficou de frente, durante a pandemia. Estamos nos sentindo valorizados e respaldados. O prefeito Axel Grael também está sensível à causa. Confiamos nisso. A atual gestão da Prefeitura nos dá a possibilidade de debatermos essa melhoria”.