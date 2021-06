Guarda Municipal de Mangaratiba terá porte de arma

Por unanimidade a Câmara de Vereadores de Mangaratiba aprovou um projeto para armar a Guarda Municipal. A votação aconteceu hoje (22) e reuniu deputados, vereadores e Guardas de diversos municípios. Ao todo, os 202 agentes da GM serão beneficiados e treinados pela Polícia Federal (PF) para atuarem portando armas de fogo. Com essa mudança, a Guarda Municipal de Mangaratiba será a primeira Guarda do Estado do Rio de Janeiro a possuir porte legal de arma em convênio com a Polícia Federal.

Para armar os agentes, a Guarda Municipal de Mangaratiba firmou uma parceria com a Polícia Federal. A PF vai ofertar um curso de capacitação de 600 horas para os Guardas. O treinamento vai incluir parte teórica e prática, incluindo o curso de tiro. Antes de utilizarem armas de fogo, os GMs deverão ser aprovados nesta formação.



“Hoje colocamos definitivamente a Guarda Municipal de Mangaratiba no rol das Instituições de Segurança Pública do Estado. Teremos uma Guarda mais independente, efetiva e que vai reforçar o trabalho integrado e de inteligência, que já desempenha com as forças de segurança nacionais e estaduais”, disse o Prefeito Alan Campos da Costa, o Alan Bombeiro.



De acordo com o Secretário de Segurança e Trânsito de Mangaratiba, Norberto Marques, a aprovação da proposta é um marco histórico para o município e um avanço para as ações de segurança.



“Hoje é dia para ficar registrado na história de Mangaratiba. Há pouco mais de dois anos, o Guarda Municipal do município só tomava conta de prédios públicos, e hoje ele representa um agente de segurança pública, que atua em parceria com as polícias, que efetua prisões em flagrante, cumpre mandados judiciais, entre diversos outros avanços. Armar a Guarda vai dar mais legitimidade para o trabalho da instituição, que passará a atuar de forma mais independente. Temos o orgulho de dizer que seremos a primeira guarda armada do Estado e um espelho para as demais cidades”, destacou o Secretário.