‘Guarda Maria da Penha’ de Saquarema recebe capacitação da PM

Agentes da Guarda Maria da Penha e profissionais do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) participaram de um seminário de reciclagem das equipes que atuam na estrutura da Secretaria da Mulher de Saquarema. Ministrado pela Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o evento teve como objetivo o aprimoramento de técnicas e procedimentos, bem como a busca por melhorias nas ações de cumprimento de medidas protetivas, além de outras demandas das vítimas de violência doméstica. O encontro foi realizado no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, na quinta-feira (2).

Em Saquarema, a Guarda Maria da Penha possui viaturas identificadas com agentes capacitados para realizar visitas regulares à casa da mulher e presta o atendimento necessário no pós-delito, juntamente as equipes do CRAM.

O ‘Guarda Maria da Penha’ é voltado à promoção de mais segurança e proteção das mulheres.

O projeto é fruto de uma parceria com a Secretaria da Mulher com a Guarda Civil do município e as polícias Civil e Militar. Consiste no acompanhamento das mulheres vítimas de violência e abusos que procuraram atendimento e assistência na Secretaria da Mulher. O grupamento também realizará visitas às mulheres que têm medidas protetivas para assegurar e verificar a garantia do seu direito e sua proteção e também auxiliará a Secretaria da Mulher em ações de ocorrências.

“Temos, em nosso município, centenas de mulheres que são atendidas pela Secretaria da Mulher ou pelo CRAM e que precisam de acompanhamento durante as medidas protetivas. A Guarda Maria da Penha chega para aumentar essa proteção, dando o suporte para os atendimentos e ajudando nas ocorrências”, afirmou a Secretária Municipal da Mulher, Marcia Azeredo.

“Nossos guardas estão recebendo treinamento para atuar nos casos relativos à violência doméstica e feminicídio. Todo o treinamento está sendo oferecido dentro das normas e legislações em vigor”, completou o Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade.

“Este é um marco importante para a proteção das mulheres saquaremenses. Com a pandemia e o isolamento social, temos visto o aumento do número de casos de denúncias e agressões às mulheres em todo o país. Essa é uma estatística triste e infeliz e que precisa acabar. Aqui em Saquarema, estamos dando mais um passo para garantir essa segurança às mulheres”, concluiu a Prefeita Manoela Peres.

Para mais informações sobre a Guarda Maria da Penha e demais serviços oferecidos pela Secretaria da Mulher e pelo CRAM (Centro de Referência e Atendimento à Mulher), entre em contato com a Secretaria Municipal da Mulher. O telefone é (22) 99859-7841. O endereço é Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, nº16 Bacaxá. O local está aberto de segunda a sexta-feira, das 09 às 17 horas.