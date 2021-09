Guarda Ambiental resgata gavião na Zona Norte de Niterói

Ave estava em boas condições de saúde e foi reintegrada à natureza em área de proteção ambiental

Um gavião foi resgatado nesta sexta-feira (10) por equipes da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói entre duas colunas de um edifício no Fonseca, Zona Norte da cidade. Ao perceberem que a ave estava presa no local, que é de difícil acesso, e sem possibilidade de sair, os moradores acionaram a Guarda Municipal. Os agentes realizaram o resgate do gavião, que foi avaliado e, como se encontrava em boas condições de saúde, foi reintegrado à natureza numa área de proteção ambiental, próximo ao Córrego dos Colibris, no Engenho do Mato, Região Oceânica.

A Guarda Municipal de Niterói alerta que, em casos como esses, quem encontrar um animal silvestre deve entrar imediatamente em contato com a corporação através do número 153 para que equipes da Coordenadoria Ambiental possam ser deslocadas ao local para realização do resgate. A coordenadoria especializada da Guarda Municipal já salvou, só este ano, 1.285 animais silvestres na cidade.

Os agentes são treinados para esse tipo de situação. Em cada resgate é realizado um procedimento, que varia de acordo com a espécie a ser resgatada. Num primeiro momento os animais passam são avaliados pela própria equipe de resgate, e se não apresentarem nenhum tipo de ferimento ou precisarem de cuidados específicos, são imediatamente reintegrados à unidade de conservação mais próxima.

Já aqueles que são capturados e apresentam algum tipo de ferimento, são encaminhados para instituições como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), que fica em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio; Econservation, empresa de estudos e projetos ambientais, Centro de Triagens de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica; ou Instituto Vital Brazil quando se trata de animais peçonhentos, como cobras venenosas.