Grupo quer reunião com Witzel para tratar da Fazenda Colubandê

Após anúncio do governador do Rio de Janeiro, na semana passada, sobre a retomada do Batalhão de Polícia Florestal e Meio Ambiente (BPFMA) na Fazenda Colubandê, O Coletivo Fazenda Colubandê ‘Quem ama cuida’ solicitou uma reunião com Wilson Witzel. O encontro reunirá representantes que lutam pela reativação do espaço histórico, além de parte do legislativo como deputados estaduais e vereadores. Hoje, às 15h, também terá um encontro no casarão para uma avaliação e montagem de um cronograma.

O interesse de Witzel em ocupar o casarão com o BPFMA aconteceu através de um pedido do deputado estadual Capitão Nelson, e o governador chegou a pedir um estudo sobre o espaço, que já foi concluído.

“Assim que assumi o cargo de deputado em março do ano passado, fui buscar tudo que a cidade perdeu nos últimos anos e a Fazenda Colubandê foi uma delas. O retorno do Batalhão Florestal para o local foi uma das opções, já que eles cuidaram muito bem do local no período que estiveram lá, além da presença de militares e o trânsito de viaturas que coibiam ações criminosas naquela região. Fiquei muito contente com o anúncio feito pelo nosso Governador, que atendendo a nossa reivindicação vai retornar com o BPFMA para a região”, frisou o parlamentar.

De acordo com o Coletivo, o possível retorno do BPFMA pode ser parte da solução para segurança, uma vez que o Estado do Rio de Janeiro, dono do imóvel, deve zelar pelo imóvel. Pelo apelo bélico desta gestão, “tudo pela segurança”, a grande preocupação é que não seja considerada para Fazenda Colubandê a estratégia de agregar cultura, gastronomia e lazer no local. De acordo com o grupo, a Fazenda Colubandê pode ser o “Campo de São Bento” de São Gonçalo, como uma natural opção para as famílias e os trabalhadores do setor cultural, dos produtores rurais e da agricultura familiar, com a realização de uma charmosa Feira Cultural Gastronômica, semanal (ao lado da Capela).