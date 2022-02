Grupo Pirei na Cenna recebe convite para participar de Festival na Espanha

Em 2022, o Grupo de Teatro do Oprimido Pirei na Cenna celebra 25 anos de existência. Coroando essa data, o Grupo acaba de conquistar o Prêmio Cultura e Território, categoria Cultura Popular, da Secretaria das Culturas de Niterói. Essa premiação contribui na manutenção do Pirei na Cenna e de suas ações de forma virtual. O grupo realiza o seminário sobre arte e loucura no mês de maio, quando se celebra o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Se toda a cidade estiver vacinada e imunizada, esse evento pretende ser no auditório do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, em Charitas.

Atualmente o grupo compõe o projeto Teatro das Oprimidas, realizado pelo Centro de Teatro do Oprimido e patrocinado pela Petrobrás, e realiza apresentações diversas em municípios do Estado do Rio de Janeiro. Somando-se a esse reconhecimento, o Grupo recebeu pela 2ª vez o convite para participar da 5ª edição do Festival Mundial de Teatro Oprimido (DMTOfest), que acontece em março de 2022, na cidade de Barcelona, Espanha. O tema desta edição será “A revolução das etiquetas”.

Diante do convite, o grupo necessita de apoio para passagens, hospedagem e alimentação. Desse modo, o grupo busca editais para concretizar o intercâmbio de experiências, ultrapassando muros, fronteiras com o objetivo de falar que arte e loucura é vida.