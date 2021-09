Grupo niteroiense de mulheres empreendedores lança livro neste domingo (3) no Bistrô MAC

Somos Empreendedoras apresenta “20 lições para empreender! O que você precisa saber para virar o jogo”, de autoria da niteroiense Verônica Oliveira

O empreendedorismo como a virada do jogo. Essa é a proposta do livro “20 lições para empreender! O que você precisa saber para virar o jogo”, o lançamento mais recente do grupo niteroiense Somos Empreendedoras e que vai acontecer neste domingo (3), às 15h30, no Bistrô MAC, na Boa Viagem, na Zona Sul de Niterói. A autoria da obra é da jornalista niteroiense Verônica Oliveira, conhecida pelo envolvimento com diversos causas literárias e culturais da cidade.

As gestoras Helga Vianna, Letícia Torzecki, Thaís Garcia e Queila Moraes pensaram nesse novo livro como uma forma de desmistificar ideias pré-concebidas e esclarecer dúvidas mais frequentes àqueles que decidem começar um negócio do zero ou aprimorar uma empresa existente.

No livro, 20 especialistas destrincharam experiências e conhecimentos adquiridos à frente dos seus empreendimentos e aceitaram o desafio de falar abertamente sobre dificuldades e o que é preciso “desenvolver” para se tornar um empreendedor de sucesso. Para isso, Verônica ouviu cada um desses especialistas, organizou e sintetizou suas “lições” nas 128 páginas da obra, sob a coordenação da gestora de projetos, Queila Moraes. As fotografias que ilustram o livro são da fotógrafa Adriana Oliveira.

Jornalista Veronica Oliveira e a autora e organizadora do livro. Foto: Adriana Oliveira

Editado por Fernanda Figueiredo, do Clube Girafa, e impresso na gráfica Printmill pelas mãos da especialista Thaís Garcia, o “20 lições para empreender” é um livro que reúne diversas visões de todas essas mulheres empreendedoras, abordando gestão, finanças, marketing, liderança, autoconhecimento e orientações jurídicas compõem o conteúdo dessa apurada produção editorial.

O livro foi prefaciado pela empresária Tatyane Luncah, CEO do Grupo Projeto Digital e Mentora de Empreendedoras, e conta com comentário da fundadora da Dress to, Thati Amorim. Para comprar o livro, basta acessar o link https://loja.clubegirafa.com.br/20licoes e conhecer cada um desses aprendizados fundamentais ao sucesso de qualquer empreendimento.

Serviço:

Lançamento do livro “20 lições para empreender! O que você precisa saber para virar o jogo”

Data: 03 de outubro (domingo)

Horário: Das 15h30 às 18h30

Local: Bistrô MAC – Mirante da Boa Viagem, s/nº- Boa Viagem – Niterói