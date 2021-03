Grupo Inspira compra tradicional colégio de Niterói

O tradicional Colégio Marília Mattoso, em São Domingos, em breve estará sob nova direção. O grupo Inspira Rede de Educadores comprou a escola e essa se torna o 15º investimento da empresa, que é controlado por fundo BTG de investimento. A rede agora soma 22 escolas em 14 estados e 34 mil alunos e a parceria vai manter o projeto pedagógico já existente. Além disso o grupo garante manter as equipes administrativa e pedagógica, incluindo gestores, coordenadores e professores.

“Esta é mais uma parceria importante em favor da educação de excelência no Brasil. Nascemos e crescemos focados em implementar uma estratégia de reunir escolas de excelência em todo o país, primando pelo respeito aos seus legados pedagógicos e proporcionando investimentos em tecnologia, desenvolvimento das pessoas e expansão””, anunciou o CEO da Inspira Rede de Educadores, André Aguiar.

O Colégio Marília Mattoso tem 72 anos de fundação e mais de 500 alunos, e se destaca em Niterói como um colégio de tradição, seriedade e excelência. “O conhecimento tem importância incontestável para formar gerações aptas e capacitadas e por isso, buscamos, acima de tudo, excelência na gestão de ensino. Esta parceria com a Inspira Rede de Educadores, sem dúvida, vai ser enriquecedora nesse processo educativo. Juntos, seguiremos formando uma sociedade com cidadãos conscientes e entregaremos valor imensurável a esta jornada da educação”, declarou Ricardo Neme, diretor pedagógico do Colégio Marília Mattoso.

De acordo com o Grupo Inspira a unidade adota processo ensino-aprendizagem que envolve características conteudistas e contemporâneas e garante o desenvolvimento sociocultural, intelectual, emocional e do raciocínio lógico. Agora, em parceria com a Inspira Rede de Educadores, a instituição poderá contar com investimentos em tecnologia e desenvolvimento do corpo técnico e professores, além de se juntar a mais de 50 instituições de ensino que já fazem parte da rede.