Grupo Diversidade de Niterói protesta contra o Plaza Shopping

Na noite de hoje (14), o Grupo Diversidade de Niterói (GDN) realizou um ‘apitaço’ para protestar em frente ao Plaza Shopping em apoio ao artista plástico Diego Moura, que teve a exposição ‘O Abecedário da Diversidade’ retirada do 3° piso e remanejada para uma sala reservada no mesmo andar. O ato contou com cerca de 100 participantes.

Um dos organizadores do protesto, a drag queen Eula Rochard, de 57 anos, presidente do GDN, falou que o empreendimento errou ao retirar a mostra do local onde estava originalmente.

“Além do desrespeito com o artista, o pior de tudo foi o Plaza ter retirado a exposição do local após um vídeo de um vereador bolsonarista. Isso foi o fim da picada”, revoltou-se.

Quatro viaturas do 12° BPM (Niterói) e duas da Guarda Municipal estiveram presentes no ato para garantir a segurança. Não houve registro de nenhum incidente.

Ontem (13), ao ser procurado pela reportagem, o Plaza Shopping se manifestou através de nota.

“O Plaza Shopping Niterói apoia integralmente qualquer tipo de manifestação legítima e pacífica e se coloca à disposição para o diálogo, a fim de acolher a todos da melhor forma possível. O shopping é um espaço democrático acima de tudo e, por isso, diversidade é um valor importante para nós. Censura e discriminação à causa LGBTQIA+ vão contra os nossos valores e aos próprios motivos que nos levaram a abrigar a exposição do Diego Moura”, dizia o texto.

Sobre a manifestação de hoje, o shopping ainda não se manifestou.

Foto destaque: Marcos Vinicius Cabral