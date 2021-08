Grupo de pagode 100% lança novo hit “Toda se Querendo”

No próximo dia 3 de setembro o grupo de pagode 100% vai lançar mais uma faixa que promete ser sucesso. A nova música de trabalho do quarteto se chama “Toda se Querendo” e tem direção musical de Ramon Torres e composição de André Renato, Bira Silva e Rafael Delgado. O grupo, que já coleciona mais de 1.2 milhões de visualizações do último “DVD ao Vivo na Quadra da Tiapira, lançado em 2019, está animado com o novo hit.



O grupo formado por Wendell Machado no Reco, Carlos Inho no vocal, Wallace Black no pandeiro e Jeffinho 100% no surdo está há 24 anos no mercado e coleciona sucessos. A nova música conta a história de não só as mulheres, mas os homens também precisam, as vezes, de um incentivo para ficar mais ‘soltinho’, pra perder a vergonha de dançar ou de chegar naquela pessoa que está paquerando o pagode inteiro.



“A expectativa é grande como todo lançamento. É o nosso primeiro trabalho após o DVD que foi feito no Quintal da Tiapira. Essa volta foi muito esperada por nós e acredito que para os nossos fãs também. Infelizmente demorou mais do que esperávamos por causa da pandemia, mas ‘Toda Se Querendo’ vem com tudo”, contou o vocalista Carlos Inho.



O grupo foi formado em 1997 se apresentando em diversas casas de espetáculo no Rio de Janeiro. Todas as segundas feiras se encontravam no Esporte Clube Iguaçu para uma roda de samba que agradou o público e em pouco tempo conquistou uma legião de fãs. Esse projeto deu início ao então “Segunda sem Lei”. Em 1998 lançaram o hit “Hoje eu Vou Pagodear” que explodiu na enseada de Botafogo com a FM O Dia, que deu nome ao 1º CD do grupo. Esse momento foi de projeção nacional para o grupo que percorreu diversos estados de todo o país além de shows no exterior. O grupo se apresentou em programas de tv importantes como Domingão do Faustão e Sabadão Sertanejo.



Em 2000 veio o segundo CD “Pagodeando”, pela gravadora Paradox, que fez o Brasil todo cantar Trevo de Paz e Vício. Além da gravação do CD ao vivo” É Assim que Vai Ser” tendo hits como Fé em Deus e Lua de Poeta. Em 2008 o grupo fez turnê na Europa que durou 22 dias passando por Lugano, Zurich, Torino, Milão, Barcelona, Albufeira, lisboa, Porto e Amsterdam.

Em 2018 o grupo gravou o primeiro DVD, o “DVD ao Vivo na Quadra da Tiapiara) com convidados como Molejo, Pique Novo, Tiee e Balacobado; com lançamento em 2019 com quase dois milhões de visualizações.