Grupo artístico lança na internet projeto cultural com foco em teatro e cinema

Cia de Artes EM CriAção realiza circuito cultural online voltada para estudantes da rede pública de ensino do Rio de Janeiro

Com quatro ações artísticas oriundas de trabalhos e pesquisas, a Cia de Artes Em CriAção apresenta ao público o projeto “Repertório EM CriaAção”. A iniciativa conta com a exibição de espetáculos teatrais, interação com o público internauta, imersão cultural e o lançamento de três curta-metragens. A programação acontecerá entre os dias 25 de outubro e 28 de novembro, no Facebook da Companhia, através do facebook.com/ciaemcriacao.

Idealizadora e diretora do projeto, a produtora Alexandra Arakawa contou que o projeto foi selecionado por edital do Governo do Estado do Rio de Janeiro graças à Lei Aldir Blanc. uma das medidas de retomada do setor cultural. ela destaca como isso foi de suma importância para os profissionais da área.

“Vejo o quanto as artes foram essenciais para todos no pior período da pandemia! E este edital foi fundamental para a sobrevivência dos artistas, nos deu um respiro pra seguir em frente e ao mesmo tempo possibilitou experimentar as linguagens virtuais”, destaca Alexandra Arakawa

O projeto “Repertório EM CriaAção” contará com a exibição de espetáculos teatrais como “ZaPisKi”, e “Uma máscara para Gênova”, “Rhupá, a Fábula da Noiva Cadáver”, duas oficinas artísticas, cinco Lives e o lançamento de três curta-metragens. Após as apresentações, ocorrerão transmissões ao vivo na rede social da Cia, @ciaemcriacao. Em formato de um programa de entrevistas, a personagem do espetáculo solo fará um bate-papo, respondendo às perguntas e curiosidades do público.

Já a imersão cultural, contará com a atriz e educadora Gracy Klem que executará um mergulho no universo teatral através de exercícios lúdicos e criativos orientando os alunos – de todas as idades – a criarem cenas baseadas nos exercícios propostos e Alexandra Arakawa, diretora e artista visual, propõe um mergulho no universo da metaficção e o metateatro, esta é uma oficina teórica a partir dos processos de criação e pesquisa da Cia de Artes.

CURTA-METRAGENS

“Rhupá, a fábula da noiva cadáver”- Exibição dia 25/10 – às 20:00

Elenco: Carol Machado//Texto de César Valentim// Roteiro, Fotografia e Direção: Alexandra Arakawa // Montagem e Edição: Manu Castilho

“Uma máscara para Gênova” (2020) – às 20:15

Elenco: Gracy Klem // Texto e Direção de Cena: Jiddu Saldanha//Trilha Sonora: Maurício Chiari // Roteiro e Direção Audiovisual: Alexandra Arakawa// Montagem e Edição: Manu Castilho

“ZaPisKi” – Exibição dia 25/10 – às 20:30

Elenco: Eduardo Ibraim//Roteiro e Direção: Alexandra Arakawa //Participação: Louise Marrie e Nino //Trilha Sonora: LuKaSH e Felipe Zenícola // Montagem e Edição: Manu Castilho

TEATRO VIRTUAL

“Rhupá, a fábula da noiva cadáver” – Leitura Dramatizada – Leitura Dramatizada dia 26/10

Elenco: Carol Machado, Diogo Savala e Rafael Mannheimer//Texto e Dramaturgia: Cesar Valentim //Direção e Encenação: Alexandra Arakawa // Trilha Sonora: Maurício Chiari

Da fábula russo-judaica “A noiva cadáver” (mesma que deu origem ao filme de mesmo título do cineasta Tim Burton)

Sinopse: Um noivo prometido para casar está com seu amigo, um jovem rabino, bebendo e conversando sobre seu futuro e começa a ensaiar a liturgia completa do casamento e “casa-se” com uma noiva morta. Porque essa noiva foi morta? Porque esse noivo está prometido?

“ZaPisKi” (2015) – Espetáculo Plástico-cênico dias 28/10, 04/11, 11/11, 18/11 e 25/11 /- gratuito no Youtube da Cia Em Criação

Elenco:Gracy Klem e Eduardo Ibraim//Tradução, Dramaturgia e Direção:Alexandra Arakawa //Participação: Louise Marrie e Nino

Instalação Plástica: Alexandra Arakawa//Desenho de Luz:Camille Klecz//Trilha Sonora:LuKaSH e Felipe Zenícola

Experimento plástico, visual e cênico criado a partir do conto de Nicolai Gógol e relatos autobiográficos dos artistas.

“Uma máscara para Gênova” (2020) – Dias 27/10, 03/11, 10/11, 17/11 e 24/11 – gratuito no Youtube da Cia Em Criação

Atuação: Gracy Klem // Texto e Direção de Jiddu Saldanha// Assistência de de Direção: Nathally Amariá// Direção Musical: Maurício Chiari // Direção de Arte: Gracy Klem // Desenho de Luz: Camille Klecz // Orientação de Maquiagem: Carlos Peder

“Residencia no Redemoinho” – Solo convidado do Trupiniquim Produções Artísticas – Dias 29/10, 05/11, 12/11, 19/11 e 26/11 – gratuito no Youtube da Cia Em Criação

Atuação: Karol Schittini//Direção: Jiddu Saldanha//Dramaturgia: Karol Schittini

A partir da obra “Grande Sertão: Veredas” de João Guimarães Rosa (C) Nonada Produções Ltda.