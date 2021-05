Grupo acusado de roubo de cargas é preso em Niterói

Um grupo acusado de praticar roubos de cargas nas cidades de Niterói e São Gonçalo foi preso, na tarde de hoje (11), em uma ação conjunta de agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da 73ª DP (Neves), com apoio da Polícia Militar. Com os três suspeitos foram apreendidas duas pistolas, um revólver, uma farta quantidade de drogas, um aparelho bloqueador de sinais de rastreador e um carro com suspeita de ser clonado.

Os acusados foram surpreendidos no bairro Fonseca, em Niterói, quando se prepararam para cometer um novo crime que foi descoberto devido a uma investigação do setor de inteligência. Segundo dados da investigação, o grupo seria oriundo da comunidade Brasília, na Engenhoca, na Zona Norte de Niterói.

Um dos suspeitos é apontado pela polícia como sendo o chefe da quadrilha que atua com o roubo de cargas na região. Pelas redes sociais, ele ostentava fotografias segurando um fuzil e coisas caras que foram compradas com dinheiro proveniente do crime.

Como estavam com uma quantidade de drogas quando foram presos, eles ainda foram autuados por tráfico de drogas, além de porte ilegal de arma de fogo. O produto apreendido foi levado para a delegacia de Neves, onde o material ficou apreendido e os presos foram encaminhados para o sistema prisional.