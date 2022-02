Gritaria, corre corre. Avião faz pouso de emergência após cobra ser flagrada a bordo

Um voo da AirAsia na Malásia teve que fazer um pouso de emergência depois que uma cobra foi encontrada no avião, confirmou a companhia aérea.

O voo doméstico saiu de Kuala Lumpur em direção a Tawau quando vários passageiros perceberam que havia uma cobra a bordo da aeronave. Nas redes sociais, um usuário do TikTok postou um vídeo mostrando a cobra no compartimento de iluminação do avião.

“Este é um incidente muito raro que pode ocorrer em qualquer aeronave de tempos em tempos”, disse o capitão Liong Tien Ling, diretor de segurança da AirAsia.

Assim que o piloto soube do inesperado passageiro extra, o avião foi redirecionado para a cidade de Kuching, onde fez o pouso de emergência. Lá, o avião foi fumigado e, presumivelmente, a cobra foi retirada.

“O capitão tomou as medidas apropriadas e o voo partiu em segurança para Tawau o mais rápido possível”, disse Ling. “A segurança e o bem-estar de nossos passageiros e tripulantes são sempre nossa prioridade. Em nenhum momento a segurança deles esteve em risco”.

Incidentes de cobras a bordo de aviões são muito raros, mas acontecem.

Em 2012, um passageiro – que por acaso era dono de uma loja de répteis – contrabandeou uma cobra em sua bagagem de mão em um voo da Egyptair e foi descoberto quando o animal se soltou e mordeu sua mão.

As cobras também acabam em aviões sem querer. Foi o que aconteceu com uma escocesa que voltava de férias na Austrália em 2016, quando descobriu no ar que uma píton clandestina havia se instalado em seu sapato .

Após a chegada do avião em Glasgow, a Sociedade para a Proteção dos Animais recuperou o animal. Felizmente, o réptil foi identificado como uma píton manchada, que não é venenosa.

Incidentes como esses costumam ter tendência online graças à popularidade do filme de 2006 “Serpentes a Bordo”, estrelado por Samuel L. Jackson como um agente do FBI.