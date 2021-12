Gripe no Rio muda de surto para epidemia

Especialistas dizem que a quantidade e o espalhamento de casos de gripe no Rio caracteriza a mudança de classificação de surto para epidemia. Nas últimas duas semanas, as Unidades de Pronto Atendimento do estado registraram um aumento de 239% na média móvel dos atendimentos de síndromes gripais. A presidente da Sociedade de Infectologia do Rio, Tânia Vergara, explica que é preciso manter medidas sanitárias, como o uso da máscara, para evitar a alta disseminação da Influenza.

Para tentar aliviar o alto fluxo de pacientes nas unidades de saúde, o Estado e a Prefeitura do Rio têm instalado polos de atendimento para atender pessoas com sintomas de gripe.

Nesta quinta-feira (9) foi inaugurado o segundo centro de atendimento pelo Município, no Parque Olímpico, na Zona Oeste. Na quarta (8), o Complexo do Alemão, na Zona Norte, recebeu o primeiro centro e atendeu 496 pessoas. Outros três pontos de atendimento devem ser inaugurados nos próximos dias. As unidades funcionam todos os dias, das 8h às 17h. Já o Estado montou três tendas para atendimento em UPAs da cidade.